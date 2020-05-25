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На Донбассе в течение последних двух дней вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.
Об этом сообщают в пресс-центре штаба Объединенных сил.
— В частности, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя таким образом от ответного огня, враждебные артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки. А с территории поселка Байрак - три десятка 122 мм снарядов по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским, - сказано в сообщении.
В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
— На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами.Наши разведчики сообщают, что по подтвержденным данным, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях, - сказано в сообщении.
В пресс-центре ООС отмечают, что такими действиями боевики Российской Федерации вполне хотят заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.
— Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам, - сказано в сообщении.
Напомним, состоянием на 17:00 24 мая, боевики совершили 7 обстрелов украинских позиций на Донбассе, потерь среди военных ВСУ нет.
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На Донбассе в течение последних двух дней вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.
Об этом сообщают в пресс-центре штаба Объединенных сил.
— В частности, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя таким образом от ответного огня, враждебные артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки. А с территории поселка Байрак - три десятка 122 мм снарядов по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским, - сказано в сообщении.
В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
— На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами.Наши разведчики сообщают, что по подтвержденным данным, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях, - сказано в сообщении.
В пресс-центре ООС отмечают, что такими действиями боевики Российской Федерации вполне хотят заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.
— Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам, - сказано в сообщении.
Напомним, состоянием на 17:00 24 мая, боевики совершили 7 обстрелов украинских позиций на Донбассе, потерь среди военных ВСУ нет.