22 мая заключенному в Николаевском СИЗО пытались передать телефоны и зарядку к нему, спрятанные в сахаре и кроссовках.

Об этом сообщается на странице Николаевского следственного изолятора в Facebook.

Младший инспектор отдела режима и охраны госуучреждения «Николаевский следственный изолятор» при уходе посылок, поступивших для заключенных, обнаружил и изъял два мобильных телефона, зарядное устройство и аккумулятор, спрятанные в кроссовках, мобильный телефон в сахаре, смесь сухих дрожжей с овсяными хлопьями общим весом 1,1 килограмм.

Данные случаи зарегистрированы в книге единого учета, материалы направлены в отдел полиции.

Напомним, что в николаевском СИЗО заключенному пытались передать запрещенные вещества в луке.