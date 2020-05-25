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22 мая заключенному в Николаевском СИЗО пытались передать телефоны и зарядку к нему, спрятанные в сахаре и кроссовках.
Об этом сообщается на странице Николаевского следственного изолятора в Facebook.
Младший инспектор отдела режима и охраны госуучреждения «Николаевский следственный изолятор» при уходе посылок, поступивших для заключенных, обнаружил и изъял два мобильных телефона, зарядное устройство и аккумулятор, спрятанные в кроссовках, мобильный телефон в сахаре, смесь сухих дрожжей с овсяными хлопьями общим весом 1,1 килограмм.
Данные случаи зарегистрированы в книге единого учета, материалы направлены в отдел полиции.
Напомним, что в николаевском СИЗО заключенному пытались передать запрещенные вещества в луке.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
22 мая заключенному в Николаевском СИЗО пытались передать телефоны и зарядку к нему, спрятанные в сахаре и кроссовках.
Об этом сообщается на странице Николаевского следственного изолятора в Facebook.
Младший инспектор отдела режима и охраны госуучреждения «Николаевский следственный изолятор» при уходе посылок, поступивших для заключенных, обнаружил и изъял два мобильных телефона, зарядное устройство и аккумулятор, спрятанные в кроссовках, мобильный телефон в сахаре, смесь сухих дрожжей с овсяными хлопьями общим весом 1,1 килограмм.
Данные случаи зарегистрированы в книге единого учета, материалы направлены в отдел полиции.
Напомним, что в николаевском СИЗО заключенному пытались передать запрещенные вещества в луке.