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Во время патрулирования на дороге «Николаев-Доманевка-Березки» у поворота к селу Сливино Николаевского района за нарушение правил дорожного движения полицейские остановили «Москвич». У водителя нашли незарегистрированные оружие.
Об этом сообщает одел коммуникации полиции Николаевской области.
В ходе общения с водителем полицейские заметили на заднем сиденье автомобиля оружие. Винтовка калибра 5,6 мм с оптическим прицелом, охотничье ружье и патроны полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Мужчина объясняет, что боеприпасы и оружие он нашел на обочине дороги и вёз их в полицию. Сейчас эта информация проверяется.
Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Вопрос о привлечении мужчины к ответственности решается.
Напомним, что в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Во время патрулирования на дороге «Николаев-Доманевка-Березки» у поворота к селу Сливино Николаевского района за нарушение правил дорожного движения полицейские остановили «Москвич». У водителя нашли незарегистрированные оружие.
Об этом сообщает одел коммуникации полиции Николаевской области.
В ходе общения с водителем полицейские заметили на заднем сиденье автомобиля оружие. Винтовка калибра 5,6 мм с оптическим прицелом, охотничье ружье и патроны полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Мужчина объясняет, что боеприпасы и оружие он нашел на обочине дороги и вёз их в полицию. Сейчас эта информация проверяется.
Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Вопрос о привлечении мужчины к ответственности решается.
Напомним, что в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.