Служба безопасности Украины заявляет, что документирует информационную агрессию в оккупированных Донецке и Луганске, где все средства массовой информации контролируются ФСБ РФ.

Об этом Службе безопасности Украины рассказал один из бывших руководителей одного из пропагандистских каналов Горловки.

Все средства массовой информации, фейковые органы власти и бизнес в оккупированных Донецке и Луганске контролируются так называемым МГБ, а соответственно ФСБ РФ.

Боевики указывают журналистам о чем и как они должны писать. Контент в ОРДЛО — это несуществующие успехи «республик», сокрытие коррупции и социальных проблем.

После бегства из оккупированной территории руководителей одного из пропагандистских каналов Горловки пришел в СБУ. Он подтвердил, что на временно неподконтрольных территориях Донбасса за каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. До недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков — бывший советник Захарченко, который на самом деле держал под контролем все силовые и властные структуры террористов.

Ежемесячно всех руководителей СМИ и работников так называемого Министерства информации собирают на совещания, которые проводят русские. Журналистам отмечают, что о реальной ситуации в «республиках» писать строго запрещено.

Закрытие шахт, забастовки, безденежье, повальная коррупция и беззаконие — в ОРДЛО табу. Кроме того рабочих СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет. Там они проходят курсы повышения квалификации по ведению информационной войны внутри страны.

В частности, от всех СМИ требуют постоянных сюжеты о якобы ужасную ситуацию в Украине. Все материалы обязательно утверждаются в «Мининформ ДНР» кураторами из РФ.

Несогласных, а также людей, которые могут повредить репутации, боевики держат под наблюдением. Через постоянный прессинг из ОРДЛО массово бегут как должностные лица, так и рядовые граждане. Многие из них обращаются за помощью в Службу безопасности. Сейчас все собранные украинской спецслужбой свидетельства приобщены к огромной доказательной базе об агрессивной войне против Украины и преступления оккупантов в «ЛДНР».

Напомним, что в Казахстане суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Евгения Щербака за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россей сепаратистов.