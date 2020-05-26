Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко - одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Укринформ.

— Ходатайство удовлетворить, продлить до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, — заявил судья.

Ранее судье Печерского райсуда Виталию Писанцу, который должен был избрать меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, ее адвокат Тарас Беспалый объявил отвод.

Кроме того, по словам Беспалого, у него есть сомнения в объективности автоматического распределения дела на судью Писанца, который должен был рассмотреть ходатайство о продлении содержания под стражей всех фигурантов дела: Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Суд в отводе Виталия Писанца отказал.

Напомним, Печерский суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко («Riffmaster») на 60 суток.