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Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко - одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает Укринформ.
— Ходатайство удовлетворить, продлить до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, — заявил судья.
Ранее судье Печерского райсуда Виталию Писанцу, который должен был избрать меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, ее адвокат Тарас Беспалый объявил отвод.
Кроме того, по словам Беспалого, у него есть сомнения в объективности автоматического распределения дела на судью Писанца, который должен был рассмотреть ходатайство о продлении содержания под стражей всех фигурантов дела: Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
Суд в отводе Виталия Писанца отказал.
Напомним, Печерский суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко («Riffmaster») на 60 суток.
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Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко - одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает Укринформ.
— Ходатайство удовлетворить, продлить до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, — заявил судья.
Ранее судье Печерского райсуда Виталию Писанцу, который должен был избрать меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, ее адвокат Тарас Беспалый объявил отвод.
Кроме того, по словам Беспалого, у него есть сомнения в объективности автоматического распределения дела на судью Писанца, который должен был рассмотреть ходатайство о продлении содержания под стражей всех фигурантов дела: Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
Суд в отводе Виталия Писанца отказал.
Напомним, Печерский суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко («Riffmaster») на 60 суток.