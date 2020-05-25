Печерский суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко («Riffmaster») на 60 суток.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Продлить до 23 июля 2020 года включительно, в виде содержания под стражей Антоненко Андрея Сергеевича», — заявил судья Виталий Писанец.

Ранее 25 мая судье Печерского райсуда Виталию Писанцу, который должен был избрать меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, ее адвокат Тарас Беспалый объявил отвод.

Кроме того, по словам защитника, он сомневается относительно объективного автораспределения данного дела на судью Виталия Писанца, который должен рассмотреть ходатайство о продлении содержания под стражей всех фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Ранее под стенами Офиса Президента Украины состоялась массовая акция «Полгода за решеткой. Где справедливость, господин Президент?» в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

До этого следствие изменило подозрение подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь, назвав их исполнителями.

Также недавно Владимир Зеленский заявил, что министр МВД Арсен Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.



