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В Карпатах на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области выпало 15 сантиметров снега.
Об этом сообщается на странице горного поисково-спасательного поста в Facebook.
— 26 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°, ветер северо-западной 5 метров в секунду, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 метров. Местами наддувы снега составляют 30-40 сантиметров, — говорится в сообщнии.
Как сообщали в Укргидрометцентре, во вторник, 26 мая, во всех областях Украины пройдут дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов в Закарпатской области и в Крыму. На западе температура будет держаться на уровне от +13 до +20 градусов, на востоке +13 до +17 градусов, на юге +16 до +20 градусов, на севере от +13 до +15 градусов.
Напомним, ранее 7 мая в Карпатах выпало 15 сантиметров снега.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В Карпатах на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области выпало 15 сантиметров снега.
Об этом сообщается на странице горного поисково-спасательного поста в Facebook.
— 26 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°, ветер северо-западной 5 метров в секунду, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 метров. Местами наддувы снега составляют 30-40 сантиметров, — говорится в сообщнии.
Как сообщали в Укргидрометцентре, во вторник, 26 мая, во всех областях Украины пройдут дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов в Закарпатской области и в Крыму. На западе температура будет держаться на уровне от +13 до +20 градусов, на востоке +13 до +17 градусов, на юге +16 до +20 градусов, на севере от +13 до +15 градусов.
Напомним, ранее 7 мая в Карпатах выпало 15 сантиметров снега.