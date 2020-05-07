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В Карпатах состоянием на 8:00 7 мая выпало 15 сантиметров снега.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пункт на своей странице в Facebook.
— По состоянию на 8:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°С, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20 метров. Выпало 15 сантиметров снега, - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Карпатах, 6 мая, на горе Поп Иван, а также во Львове и Львовской области выпал снег, температура воздуха -6 градусов.
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В Карпатах состоянием на 8:00 7 мая выпало 15 сантиметров снега.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пункт на своей странице в Facebook.
— По состоянию на 8:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°С, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20 метров. Выпало 15 сантиметров снега, - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Карпатах, 6 мая, на горе Поп Иван, а также во Львове и Львовской области выпал снег, температура воздуха -6 градусов.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный