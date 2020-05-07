В Карпатах состоянием на 8:00 7 мая выпало 15 сантиметров снега.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пункт на своей странице в Facebook.

— По состоянию на 8:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°С, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20 метров. Выпало 15 сантиметров снега, - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Карпатах, 6 мая, на горе Поп Иван, а также во Львове и Львовской области выпал снег, температура воздуха -6 градусов.