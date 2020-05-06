В Карпатах, сегодня 6 мая, на горе Поп Иван выпал снег, температура воздуха -6 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

— По состоянию на 8:00 6 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м / с. Температура воздуха -6 ° С. Падает мелкий снег, - сообщает спасательный пост.

Как сообщают в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, на Прикарпатье ожидают ухудшения погодных условий. Из-за сильных дождей возможно поднятие уровня воды в Днестре до 1,7 м. В области объявлено штормовое предупреждение.

Во Львове и области также выпал снег, местные жители публикуют в соцсетях видео майского снегопада.

По сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины на территории Львовской области 6 мая днем порывы северо-западного ветра 15 - 20 м / с; местами значительные осадки (дождь, грозы).

Напомним в Николаеве,сегодня 6 мая, объявлено штормовое предупреждение, ожидается дождь с грозой.