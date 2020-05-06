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В Карпатах, сегодня 6 мая, на горе Поп Иван выпал снег, температура воздуха -6 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
— По состоянию на 8:00 6 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м / с. Температура воздуха -6 ° С. Падает мелкий снег, - сообщает спасательный пост.
Как сообщают в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, на Прикарпатье ожидают ухудшения погодных условий. Из-за сильных дождей возможно поднятие уровня воды в Днестре до 1,7 м. В области объявлено штормовое предупреждение.
Во Львове и области также выпал снег, местные жители публикуют в соцсетях видео майского снегопада.
По сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины на территории Львовской области 6 мая днем порывы северо-западного ветра 15 - 20 м / с; местами значительные осадки (дождь, грозы).
Напомним в Николаеве,сегодня 6 мая, объявлено штормовое предупреждение, ожидается дождь с грозой.
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В Карпатах, сегодня 6 мая, на горе Поп Иван выпал снег, температура воздуха -6 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
— По состоянию на 8:00 6 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м / с. Температура воздуха -6 ° С. Падает мелкий снег, - сообщает спасательный пост.
Как сообщают в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, на Прикарпатье ожидают ухудшения погодных условий. Из-за сильных дождей возможно поднятие уровня воды в Днестре до 1,7 м. В области объявлено штормовое предупреждение.
Во Львове и области также выпал снег, местные жители публикуют в соцсетях видео майского снегопада.
По сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины на территории Львовской области 6 мая днем порывы северо-западного ветра 15 - 20 м / с; местами значительные осадки (дождь, грозы).
Напомним в Николаеве,сегодня 6 мая, объявлено штормовое предупреждение, ожидается дождь с грозой.