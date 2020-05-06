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В Николаеве сегодня 6 мая объявлено штормовое предупреждение, ожидается дождь с грозой.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Кроме того днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности).
Напомним, 5 мая, вечером за селом Татьяновка в Березнеговатском районе от удара молнии погиб подросток 2005 года рождения.
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В Николаеве сегодня 6 мая объявлено штормовое предупреждение, ожидается дождь с грозой.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Кроме того днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности).
Напомним, 5 мая, вечером за селом Татьяновка в Березнеговатском районе от удара молнии погиб подросток 2005 года рождения.