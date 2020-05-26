Правоохранители разоблачили двух фермеров в Харьковской области, которые удерживали девять человек в трудовом рабстве, среди которых один несовершенолетний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Трудовой эксплуатацией занимались 56-летний мужчина и женщина 60 лет. Злоумышленники нанимали людей, имевших материальны трудности, для работы на собственной ферме крупного рогатого скота в селе Малая Рогань.

«Они организовали поиск и подбор работников — лиц с уязвимым положением, принуждали их работать и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ труда, а также с помощью психологического или физического воздействия», — сообщили в полиции.

В ходе обысков были обнаружены девять жертв трудовой эксплуатации — три женщины, пять мужчин и один несовершеннолетний. Все они подвергались принудительному труду по уходу за более чем 80 головами скота и за домашними животными, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату.

Полицейские изъяли черновые записи с якобы выплаченным деньгами за работу и отметками о долгах за получение пищи, напитков и сигарет. Также у 56-летнего мужчины были обнаружены более 60 патронов, дымовую шашку и запал с надписью УЗРГМ-2.

Сейчас устанавливаются другие жертвы и лица, причастные к преступлению. Решается вопрос о сообщении о преступлении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в начале года в Житомирской области задержали банду, которая в течение длительного времени принудительно удерживала 7 мужчин и использовала их на разных работах.