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В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший госпитализирован, злоумышленники скрылись.
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Национальной полиции.
«В Печерском районе Киева во вторник вечером неизвестные стреляли в мужчину и скрылись на автомобиле, который потом подожгли. Потерпевший с ранениями госпитализирован», — рассказали в Нацполиции.
На месте происшествия работает полиция.
Напомним, на Житомирщине в ночь на 22 мая, мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали в одной компании на берегу пруда.
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В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший госпитализирован, злоумышленники скрылись.
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Национальной полиции.
«В Печерском районе Киева во вторник вечером неизвестные стреляли в мужчину и скрылись на автомобиле, который потом подожгли. Потерпевший с ранениями госпитализирован», — рассказали в Нацполиции.
На месте происшествия работает полиция.
Напомним, на Житомирщине в ночь на 22 мая, мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали в одной компании на берегу пруда.