В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший госпитализирован, злоумышленники скрылись.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Национальной полиции.

«В Печерском районе Киева во вторник вечером неизвестные стреляли в мужчину и скрылись на автомобиле, который потом подожгли. Потерпевший с ранениями госпитализирован», — рассказали в Нацполиции.

На месте происшествия работает полиция.

Напомним, на Житомирщине в ночь на 22 мая, мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали в одной компании на берегу пруда.