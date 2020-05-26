От обстрела российско-оккупационных войск не совместимые с жизнью ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

— Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Донбассе. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, — говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.