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От обстрела российско-оккупационных войск не совместимые с жизнью ранения получил украинский военнослужащий.
Об этом информирует пресс-центр ООС.
— Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Донбассе. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, — говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.
Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.
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От обстрела российско-оккупационных войск не совместимые с жизнью ранения получил украинский военнослужащий.
Об этом информирует пресс-центр ООС.
— Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Донбассе. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, — говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.
Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.