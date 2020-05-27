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В Первомайске, возле магазина по улице Воровского вчера, 26 мая, угнали белый Opel Kadett государственный номерной знак 06103 НІ.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По данному факту следственными Первомайского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».
Правоохранители устанавливают местонахождение похищенного автомобиля и причастных к преступлению лиц.
— Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями угона или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Первомайский отдел полиции по телефонам (05161) 7-52-02, (068) 314-29-49, 102, (063) -282 -53-29, - сказано в сообщении.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В Первомайске, возле магазина по улице Воровского вчера, 26 мая, угнали белый Opel Kadett государственный номерной знак 06103 НІ.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По данному факту следственными Первомайского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».
Правоохранители устанавливают местонахождение похищенного автомобиля и причастных к преступлению лиц.
— Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями угона или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Первомайский отдел полиции по телефонам (05161) 7-52-02, (068) 314-29-49, 102, (063) -282 -53-29, - сказано в сообщении.