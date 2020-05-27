В Первомайске, возле магазина по улице Воровского вчера, 26 мая, угнали белый Opel Kadett государственный номерной знак 06103 НІ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По данному факту следственными Первомайского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

Правоохранители устанавливают местонахождение похищенного автомобиля и причастных к преступлению лиц.

— Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями угона или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Первомайский отдел полиции по телефонам (05161) 7-52-02, (068) 314-29-49, 102, (063) -282 -53-29, - сказано в сообщении.