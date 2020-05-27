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В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 57 человек. За последние сутки выявлено четыре новых случая, один из них — летальный.
Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
— В Вооруженных Силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса. В связи с острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2 25 мая умер работник Вооруженных Сил Украины (Львовская область), - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели 102 человека.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 287 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшеи трое суток — 35 человек.
Напомним, что по состоянию на утро 27 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 282 человек, за сутки — 1 новый случай.
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В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 57 человек. За последние сутки выявлено четыре новых случая, один из них — летальный.
Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
— В Вооруженных Силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса. В связи с острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2 25 мая умер работник Вооруженных Сил Украины (Львовская область), - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели 102 человека.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 287 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшеи трое суток — 35 человек.
Напомним, что по состоянию на утро 27 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 282 человек, за сутки — 1 новый случай.