Житель Витовского района инсценировал собственное ограбление, для того чтобы не возвращать долг, за это ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

— Чтобы не отдавать долги, мужчина сообщил в полицию, что на него напали и отобрали 600 тысяч гривен. Кроме того мужчина нанес себе телесные повреждения. За ложное сообщение о совершении преступления и введения в заблуждение правоохранителей ему грозит до двух лет тюрьмы, - сказано в сообщении.

Так, 26 мая ночью в полицию Витовского района обратился 44-летний житель одного из сел, который сообщил, что стал жертвой разбойного нападения. По словам потерпевшего, правоохранители узнали следующее: ночью мужчина вернулся домой из командировки и привез деньги. Услышав лай собак, он вышел во двор и получил удар по голове, от чего потерял сознание. Придя в себя, заявитель обнаружил, что из дома пропали около 600 тысяч гривен. Также гражданин указал, что злоумышленник был одет в черную спортивную кофту, светлые кроссовки, а на лице медицинская маска.

— Первое, на что обратили внимание полицейские, это то, что на территории домовладения потерпевшего установлены камеры видеонаблюдения, однако именно момент нападения они почему-то не зафиксировали. Также правоохранителям стало известно, что разбой на мужчину было совершено в день, когда он должен был вернуть долг трем знакомым, который в целом составляет именно ту сумму, которую забрал нападающий. Зато происхождения привезенных из командировки денег пострадавший объяснить не смог (как заработал, от кого получил). Когда в своих показаниях заявитель совсем запутался, он признался, что инсценировал разбойное нападение на самого себя, чтобы отсрочить возврат денег на несколько месяцев, чтобы иметь возможность их достать. Для того, чтобы все выглядело реалистично, мужчина сам себя травмировал, - сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 383 УК Украины «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» и часть 1 статьи 384 УК Украины «Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа». Ему грозит наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на Николаевщине студент инсценировал разбойное нападение, чтобы рассчитаться с долгами.