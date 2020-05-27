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Сегодня, 27 мая, утром в селе Нечаянное фура снесла памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне.
Об этом сообщают Новости-N.
Водитель фуры сообщил, что у грузовика на ходу лопнуло левое переднее колесо, из-за чего автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части, снес ограждение и врезался в памятник погибшим воинам.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, а памятник воинвам разрушен.На месте работали сотрудники патрульной полиции.
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Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Сегодня, 27 мая, утром в селе Нечаянное фура снесла памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне.
Об этом сообщают Новости-N.
Водитель фуры сообщил, что у грузовика на ходу лопнуло левое переднее колесо, из-за чего автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части, снес ограждение и врезался в памятник погибшим воинам.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, а памятник воинвам разрушен.На месте работали сотрудники патрульной полиции.