Сегодня, 27 мая, утром в селе Нечаянное фура снесла памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне.

Об этом сообщают Новости-N.

Водитель фуры сообщил, что у грузовика на ходу лопнуло левое переднее колесо, из-за чего автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части, снес ограждение и врезался в памятник погибшим воинам.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, а памятник воинвам разрушен.На месте работали сотрудники патрульной полиции.