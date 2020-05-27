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В Баштанском районе задержали 21-летнего парня, который избил своего знакомого.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.
Так, 26 мая в полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен житель райцентра с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у 44-летнего мужчины переломы и черепно-мозговую травму.
— В ходе проведения следственных мероприятий полицейские выяснили, что накануне вечером потерпевший распивал спиртные напитки вместе со своим 21-летним обидчиком. После выпитого алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого молодой человек избил мужчину. По данному факту следователи Баштанского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины, - сказано в сообщении.
Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
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В Баштанском районе задержали 21-летнего парня, который избил своего знакомого.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.
Так, 26 мая в полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен житель райцентра с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у 44-летнего мужчины переломы и черепно-мозговую травму.
— В ходе проведения следственных мероприятий полицейские выяснили, что накануне вечером потерпевший распивал спиртные напитки вместе со своим 21-летним обидчиком. После выпитого алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого молодой человек избил мужчину. По данному факту следователи Баштанского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины, - сказано в сообщении.
Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, на Николаевщине задержали мужчину, который избил свою сожительницу и развращал ее несовершеннолетнюю дочь