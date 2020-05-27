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По состоянию на 17.00 среды, 27 мая, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил — возле Новотроицкого и Новолуганского. Потерь среди наших военных нет.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от Новотроицкого противник вел огонь по нашим военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Украинских защитников, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Новолуганского, враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.
В ответ наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.
Также в пресс-центре отметили, что вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 2 Золотое со стрелкового оружия.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Напомним, 26 мая российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб.
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По состоянию на 17.00 среды, 27 мая, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил — возле Новотроицкого и Новолуганского. Потерь среди наших военных нет.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от Новотроицкого противник вел огонь по нашим военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Украинских защитников, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Новолуганского, враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.
В ответ наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.
Также в пресс-центре отметили, что вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 2 Золотое со стрелкового оружия.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Напомним, 26 мая российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб.