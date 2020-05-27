27 мая правоохранители разоблачили судью одного из районных судов города Харькова сразу после получения взятки в размере 4 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что судья получил неправомерную выгоду за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тысяч долларов США.

Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении с предварительной правовой квалификации по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали сотрудника технического надзора Департамента ЖКХ на взятке в 6 тысяч гривен.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области отметили, что чиновник требовал 6 тысяч гривен от предпринимателя за то, чтобы «не создавать искусственных преград» при подписании актов исполненных работ. Требуемая взяточником сумма составляет 1% от стоимости договора.