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Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топменеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции», — говорится в сообщении.
Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.
Сейчас устанавливается масштаб ущерба, причиненного государственному бюджету. Продолжается досудебное следствие.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области остановили попытку незаконного экспорта подсолнечного масла на 60 миллионов гривен.
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Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топменеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции», — говорится в сообщении.
Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.
Сейчас устанавливается масштаб ущерба, причиненного государственному бюджету. Продолжается досудебное следствие.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области остановили попытку незаконного экспорта подсолнечного масла на 60 миллионов гривен.