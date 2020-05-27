Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топменеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции», — говорится в сообщении.

Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.

Сейчас устанавливается масштаб ущерба, причиненного государственному бюджету. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области остановили попытку незаконного экспорта подсолнечного масла на 60 миллионов гривен.