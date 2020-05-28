В Киеве ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков, общая стоимость изъятого «товара» составляет почти 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

Двое 23-летних жителей Киева организовали интернет-магазин, в котором продавали наркотики разных видов. Отсылка производилась через курьеров.

Отмечается, что все наркотические средства хранились в квартире. При обыске правоохранители изъяли более 1,5 тысячи марок ЛСД, 3 479 таблеток МДМА, 167 кондитерских изделий с каннабисом, 9 пакетов с высушенным веществом растительного происхождения и 82 бутылки с бутиратом. В прокуратуре уточняют, что стоимость обнаруженных наркотиков по ценам «черного рынка» достигает почти 10 миллионов гривен. Конфискованные наркотические вещества отправлены на экспертизу.

Подозреваемым сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Наркоторговцы арестованы с возможностью внесения залог в размере 1 471, 4 тысячи гривен и 1 261,2 тысячи гривен.

Напомним, в Николаеве задержали семейную пару за торговлю наркотиками: в день они делали до 90 «закладок».