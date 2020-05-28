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Полицейские с погоней задержали в Одессе мужчину, который угнал у николаевца мотоцикл Kawasaki.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, 26 мая в полицию обратился 32-летний житель Николаева с заявлением о том, что в микрорайоне Большая Корениха по улице Покровской двое неизвестных избили его с товарищем и завладели мотоциклом Kawasaki Ninja ZX-10R.
— Пострадавший решил продать мотоцикл, он разместил объявление на интернет-сайте. Впоследствии с ним связался клиент, который в телефонном разговоре отметил, что не местный. На встречу с покупателем, который прибыл в Николаев не один, потерпевший приехал на автомобиле, также со своим знакомым. Покупателя повезли смотреть мотоцикл в гараж, расположенный в микрорайоне Большая Корениха. Незнакомцы осмотрели товар и даже проехались вместе с владельцем, а затем внезапно начали бить потерпевшего и его друга, после чего угнали мотоцикл, и забрали сумку, в которой находился травматический пистолет и 3 тысячи 200 гривен, - сообщили в полиции.
Получив ориентировку, николаевские патрульные совместно с коллегами из Одессы догнали мотоцикл и задержали водителя у стационарного поста Центролит в Одесской области. Во время преследования был поврежден служебный автомобиль полиции.
— 26-летнего похитителя, жителя Одесской области, следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Мотоцикл правоохранители изъяли. Следователи Заводского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством» и по части 2 статьи 186 «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, - сказано в сообщении.
В настоящее время сотрудники Управления уголовного розыска ищут сообщника задержанного и проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Первомайске, возле магазина по улице Воровского вчера, 26 мая, угнали белый Opel Kadett государственный номерной знак 06103 НІ.
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Полицейские с погоней задержали в Одессе мужчину, который угнал у николаевца мотоцикл Kawasaki.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, 26 мая в полицию обратился 32-летний житель Николаева с заявлением о том, что в микрорайоне Большая Корениха по улице Покровской двое неизвестных избили его с товарищем и завладели мотоциклом Kawasaki Ninja ZX-10R.
— Пострадавший решил продать мотоцикл, он разместил объявление на интернет-сайте. Впоследствии с ним связался клиент, который в телефонном разговоре отметил, что не местный. На встречу с покупателем, который прибыл в Николаев не один, потерпевший приехал на автомобиле, также со своим знакомым. Покупателя повезли смотреть мотоцикл в гараж, расположенный в микрорайоне Большая Корениха. Незнакомцы осмотрели товар и даже проехались вместе с владельцем, а затем внезапно начали бить потерпевшего и его друга, после чего угнали мотоцикл, и забрали сумку, в которой находился травматический пистолет и 3 тысячи 200 гривен, - сообщили в полиции.
Получив ориентировку, николаевские патрульные совместно с коллегами из Одессы догнали мотоцикл и задержали водителя у стационарного поста Центролит в Одесской области. Во время преследования был поврежден служебный автомобиль полиции.
— 26-летнего похитителя, жителя Одесской области, следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Мотоцикл правоохранители изъяли. Следователи Заводского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством» и по части 2 статьи 186 «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, - сказано в сообщении.
В настоящее время сотрудники Управления уголовного розыска ищут сообщника задержанного и проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Первомайске, возле магазина по улице Воровского вчера, 26 мая, угнали белый Opel Kadett государственный номерной знак 06103 НІ.