В Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны на территории частного хозяйства в Беляевском районе, из-за взрыва погиб владелец.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший — владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был «черным копателем», то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки.

Сейчас полицейские достали из-под руин ещё несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию. Работы на месте происшествия продолжаются.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что 22 мая возле Кинбурнской косы пиротехники провели плановые работы по разминированию акватории Черного моря, было уничтожено 63 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.