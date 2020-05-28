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В Мариуполе суд приговорил к 6,6 годам лишения свободы мужчину, который почти год воевал на стороне боевиков, а затем, «изменив предпочтения», провел год в рядах ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
— В июля 2014 года уроженец города Кривой Рог по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и до апреля 2015 года воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе городов Минусинск, Дебальцево, Фащевка и в Старобешевском районе, — говорится в сообщении.
Весной 2016 года мужчина, изменив свои политические предпочтения и пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов НВФ, вступил в состав одного из подразделений ВСУ и в течение 1 года участвовал в вооруженных противостояниях с бывшими «собратьями».
Отмечается, что суд учел эти обстоятельства и искреннее раскаяние мужчины, а также активное содействие в раскрытии преступления при назначении наказания и приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
При этом санкция статьи (части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали командира разведки подразделения «ОПЛОТ» самопровозглашенной «ДНР».
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В Мариуполе суд приговорил к 6,6 годам лишения свободы мужчину, который почти год воевал на стороне боевиков, а затем, «изменив предпочтения», провел год в рядах ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
— В июля 2014 года уроженец города Кривой Рог по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и до апреля 2015 года воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе городов Минусинск, Дебальцево, Фащевка и в Старобешевском районе, — говорится в сообщении.
Весной 2016 года мужчина, изменив свои политические предпочтения и пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов НВФ, вступил в состав одного из подразделений ВСУ и в течение 1 года участвовал в вооруженных противостояниях с бывшими «собратьями».
Отмечается, что суд учел эти обстоятельства и искреннее раскаяние мужчины, а также активное содействие в раскрытии преступления при назначении наказания и приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
При этом санкция статьи (части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали командира разведки подразделения «ОПЛОТ» самопровозглашенной «ДНР».