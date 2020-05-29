Город Аден в Йемене лидирует по смертности от коронавируса в мире.
Об этом 28 мая заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет Корреспондент.
— Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17 процентов из тех, кто заболел, умирают, − отметил Антониу Гутерреш.
По его словам, ситуация в Йемене абсолютно трагическая.
— Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена, − подчеркнул Антониу Гутерреш.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Йемене зафиксировали 278 случаев коронавируса, 57 человек скончались и 11 выздоровели.
В мире выявили более 5,8 миллиона зараженных, число умерших приближается к 360 тысячам.
Ранее сообщалось, что в госпиталях Новой Зеландии не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Город Аден в Йемене лидирует по смертности от коронавируса в мире.
Об этом 28 мая заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет Корреспондент.
— Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17 процентов из тех, кто заболел, умирают, − отметил Антониу Гутерреш.
По его словам, ситуация в Йемене абсолютно трагическая.
— Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена, − подчеркнул Антониу Гутерреш.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Йемене зафиксировали 278 случаев коронавируса, 57 человек скончались и 11 выздоровели.
В мире выявили более 5,8 миллиона зараженных, число умерших приближается к 360 тысячам.
Ранее сообщалось, что в госпиталях Новой Зеландии не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19.