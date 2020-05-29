По состоянию на утро 29 мая в России зарегистрированы 8572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, умерло рекордное число пациентов с коронавирусом — 232 человека.
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ, передаёт Украинская правда.
Общее количество больных COVID-19 в РФ — 387 623 человек. Больше всего новых заболевших в Москве — 2332 человека за минувшие сутки, Подмосковье — 773, Петербурге — 369.
За прошедшие сутки в РФ умерли еще 232 пациента с COVID-19, а всего с начала распространения инфекции в России — 4374 человека.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 159 257 человек.
Штаб сообщает, что в РФ провели свыше 10 миллионов лабораторных исследований на выявление коронавируса, за последние сутки 299 тысяч.
РФ включает в свою статистику оккупированный Крым. Оккупанты сообщают, что в Крыму 361 случай заболевания, 3 человека умерли.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.
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По состоянию на утро 29 мая в России зарегистрированы 8572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, умерло рекордное число пациентов с коронавирусом — 232 человека.
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ, передаёт Украинская правда.
Общее количество больных COVID-19 в РФ — 387 623 человек. Больше всего новых заболевших в Москве — 2332 человека за минувшие сутки, Подмосковье — 773, Петербурге — 369.
За прошедшие сутки в РФ умерли еще 232 пациента с COVID-19, а всего с начала распространения инфекции в России — 4374 человека.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 159 257 человек.
Штаб сообщает, что в РФ провели свыше 10 миллионов лабораторных исследований на выявление коронавируса, за последние сутки 299 тысяч.
РФ включает в свою статистику оккупированный Крым. Оккупанты сообщают, что в Крыму 361 случай заболевания, 3 человека умерли.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.