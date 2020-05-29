В Киеве полицейские задержали двоих мужчин, которые убили рыбака и угнали его машину, чтобы выплатить свои кредиты. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района с сообщением о том, что несколько дней назад ее 44-летний муж уехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен.

Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы «Безопасный город», и нашли «Опель», на котором уехал мужчина:

— Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото авто, она сказала, что за рулем находился ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что «Опель» купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США, - говорится в сообщении.

Автомобиль изъяли, а дальше оперативники разыскали мужчину, который ее продал. В результате правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

— Нам стало известно, что этот дуэт к преступлению готовился заранее и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака, а у него - автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты, - сообщил Андрей Крищенко.

Правоохранители задержали злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Один оказался уроженцем Луганщины, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Уголовные производства расследуются по части второй статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и частью третьей статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

По согласованию с городской прокуратурой следственные готовят сообщение задержанным о подозрениях, а также материалы в суд - для избрания меры пресечения. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что министр МВД Арсен Аваков рассказал, что в вооруженном конфликте между перевозчиками в Броварах принимали участие около 100 человек.