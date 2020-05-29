Министр МВД Арсен Аваков рассказал, что в вооруженном конфликте между перевозчиками в Броварах принимали участие около 100 человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.

Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

— Киевские перевозчики позвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области, - отметил Арсен Аваков.

По информации министра, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.

— В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести, - сообщил министр внутренних дел.

Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.

Министр сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом об избрании задержанным меры пресечения.

Также, по словам Арсена Авакова, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области.

— Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирования надо делать, - сказал министр.

Напомним, руководителя Полиция Винницкой области Юрия Педоса отстранено от исполнения обязанностей, из-за утренней перестрелки в Броварах.

Как сообщалось ранее, в Броварах на Киевщине сегодня утром, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».