Руководителя Полиция Винницкой области Юрия Педоса отстранено от исполнения обязанностей, из-за утренней перестрелки в Броварах.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Его заместителя — начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы отстранено от занимаемых должностей. Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений, - сказано в сообщении.

Как сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук отстранение руководства полиции в Винницкой области связано с тем, что участники утреннего конфликта в Броварах приехали туда из Винницы, и в Виннице знали об их выезде.

Народный депутат Александр Дубинский также сообщал о том, что в конфликте участвовали «боевики» из Винницы, которые приехали в Бровары с помощью охранной фирмы.

Как сообщалось ранее, в Броварах на Киевщине сегодня утром, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».