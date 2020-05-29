Сегодня, 29 мая, в Днепре сгорел трамвай маршрута № 19, который ехал без пассажиров в депо.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался около 15:25, когда трамвай транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Возгорание произошло в районе остановки «Евраз ДМЗ» на улице Ударников. Спасатели, прибывшие на вызов, не смогли сразу приступить к тушению пожара, так как линия была подключена к напряжению.

Несмотря на это, уже в 15:46 пожар локализовали, а в 16:09 — ликвидировали усилиями десяти спасателей и двух единиц техники.

Вагон трамвая был уничтожен огнем.

Напомним, 28 апреля в Николаевской области во время движения по трассе загорелось авто Renault Megane.