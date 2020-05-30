Национальной полиции уже известны организаторы перестрелки в Броварах, и вскоре им объявят подозрения.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», передает Громадське.

— Лица, которые позволили себе организовать этих молодых людей, «титушок», они нам понятны, и им будут объявлены подозрения, — сказал он, не называя фамилий «в интересах следствия».

По словам Геращенко, участники перестрелки из Винницкой области должны были получить вознаграждение за участие в противостоянии в Броварах в размере 800 гривен за сутки.

— Скорее всего, не было в планах применять оружие, но как всегда бывает в спектаклях, оружие, которое висит на стене, выстрелит. За все это придется отвечать и организаторам, и исполнителям, — добавил замглавы МВД.

Напомним, в Броварах на Киевщине сегодня утром, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».