В Харькове в ночь на субботу в результате ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции погибли два человека.

Об этом ообщет пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

ДТП произошло около 00:20 на проспекте Московском с участием автомобиля Daewoo Lanos и служебного авто патрульных Toyota Prius.

— Водитель автомобиля Daewoo Lanos при обстоятельствах, которые выясняются, неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся. Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos. В результате ДТП пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте. Патрульные получили телесные повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу, — сообщили в полиции.

Напомним, ы Вознесенском районе на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» столкнулись две легковушки, оба водителя погибли на месте происшествия.