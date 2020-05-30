В течение 30 мая боевики дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил в зоне боевых действий на Донбассе с вооружения, запрещенного минского договоренностями. По имеющейся информации, потерь среди украинских военных нет.

Об этом на брифинге Минобороны сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк, передает Громаське.

— Подразделения Объединенных сил, применяя легкое пехотное вооружение, принуждали оккупантов к соблюдению режима тишины. Боевых потерь, по имеющейся информации, среди украинских военнослужащих нет, — добавил он.

Также, по словам Гуцуляка, в течение 29 мая боевики открыли огонь по позициям украинских военных 13 раз, в том числе и в районе участка разведения №2 Золотое.

Напомним, 28 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.