Сегодня, 28 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди защитников Украины нет.
Напомним, боевики за минувшие сутки, 27 мая, 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.
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Сегодня, 28 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди защитников Украины нет.
Напомним, боевики за минувшие сутки, 27 мая, 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.