Сегодня, 28 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди защитников Украины нет.

Напомним, боевики за минувшие сутки, 27 мая, 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.