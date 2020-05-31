Прототип ракеты-носителя Starship аэрокосмической компании SpaceX взорвался на испытаниях уже в четвертый раз за полгода.

Об этом сообщает Space News.

Испытания проходили на частном космодроме SpaceX в штате Техас. Starship — супертяжелаяракета-носитель, которая в перспективе должна стать заменой для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, которые используются сейчас. Обе степени Starship многоразовые, а во вторую интегрированный космический корабль, поэтому ее планируют использовать для пилотируемых миссий, в том числе и для полетов на Луну и Марс.

Сначала испытания с четвертым прототипом SN4 шли по плану — в апреле он успешно прошел опрессовку, а затем первые огневые испытания с одним двигателем Raptor. Однако при новых огневых испытаний ракета взорвалась.

Во время испытаний четвертого прототипа SpaceX планировала сделать короткий запуск на 150 метров, а уже с пятым — полет на несколько километров. Сейчас компания собирает этот прототип.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX усешно запустила космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту.