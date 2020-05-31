За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Авдеевки противник в утреннее время применил минометы калибра 82 мм. Впоследствии агрессор еще трижды обстреливал наши оборонительные укрепления возле этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, — сообщили в штабе.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Ореховому оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения.

— По нашим позициям противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники два раза обстреливали украинских воинов возле Хутора Свободного. Сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а впоследствии выпустил 7 мин калибра 82 мм, — проинформировали военные.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. По данным разведки, 30 мая наши воины ранили двух оккупантов.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников также, к счастью, нет.

Ранее сообщалось, российские оккупационные силы проводят восстановление прежних позиций на участке разведения сил возле Петровского. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в этом районе земляные и строительные работы.