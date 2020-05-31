Сегодня, 30 мая около пяти часов утра, в районе полуострова Чонгар, во время несения службы на наблюдательном посту пропал военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов, сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ.

Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно.

По предварительной информации, военнослужащего во время несения службы похитили. Неподалеку наблюдательного поста обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

В настоящее время, ведется поисковая операция. Материалы события оперативно переданы в правоохранительные органы.

Как сообщалось, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.