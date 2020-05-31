Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще пятерым участникам перестрелки. По состоянию на утро 31 мая взяты под стражу уже 11 участников конфликта.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Правоохранители отметили, что всем 11 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Также в полиции сообщили, что уже задержаны 30 участников перестрелки в Броварах. Из них подозрение было сообщено 23 людям.
Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам продолжаются.
Отметим, у суда есть 72 часа с момента задержания участников перестрелки, чтобы взять под стражу подозреваемых. После истечения этого срока правоохранителя обязаны будут отпустить задержанных.
Напомним, ранее шестерым участникам перестрелки в Броварах Киевской области была избрана мера пресечения — их отправили под стражу без права внесения залога.
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.
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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще пятерым участникам перестрелки. По состоянию на утро 31 мая взяты под стражу уже 11 участников конфликта.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Правоохранители отметили, что всем 11 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Также в полиции сообщили, что уже задержаны 30 участников перестрелки в Броварах. Из них подозрение было сообщено 23 людям.
Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам продолжаются.
Отметим, у суда есть 72 часа с момента задержания участников перестрелки, чтобы взять под стражу подозреваемых. После истечения этого срока правоохранителя обязаны будут отпустить задержанных.
Напомним, ранее шестерым участникам перестрелки в Броварах Киевской области была избрана мера пресечения — их отправили под стражу без права внесения залога.
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.