В Новом Буге Николаевской области местная жительница обнаружила в канализационном колодце двух котят. Чтобы их вытащить потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области, инцидент произошел вчера, 30 мая, на улице Шевченко.

«Спасательная операция» прошла успешно — котят быстро освободили из канализационной «ловушки».

Ранее в Николаеве сотрудники 25 Государственной пожарно-спасательной части приютили двух бельчат, мать которых погибла под колёсами автомобиля.