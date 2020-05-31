В Новом Буге Николаевской области местная жительница обнаружила в канализационном колодце двух котят. Чтобы их вытащить потребовалась помощь спасателей.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области, инцидент произошел вчера, 30 мая, на улице Шевченко.
«Спасательная операция» прошла успешно — котят быстро освободили из канализационной «ловушки».
Ранее в Николаеве сотрудники 25 Государственной пожарно-спасательной части приютили двух бельчат, мать которых погибла под колёсами автомобиля.
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В Новом Буге Николаевской области местная жительница обнаружила в канализационном колодце двух котят. Чтобы их вытащить потребовалась помощь спасателей.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области, инцидент произошел вчера, 30 мая, на улице Шевченко.
«Спасательная операция» прошла успешно — котят быстро освободили из канализационной «ловушки».
Ранее в Николаеве сотрудники 25 Государственной пожарно-спасательной части приютили двух бельчат, мать которых погибла под колёсами автомобиля.