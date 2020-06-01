В Миннеаполисе автоцистерна проехала через толпу протестующих, которые вышли на улицу города после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Водитель получил травмы и находится в больнице.

Об этом сообщает местный телеканал KSTP.

На видео видно, как протестующие сначала находятся по середине дороги, а затем участники акции протеста разбегаются в стороны из-за того, что на них ехал грузовик.

После того, как автоцистерна прекратила движение и остановилась, демонстранты окружили ее, пытаясь проникнуть внутрь.

Как сообщили в полиции, водитель был задержан. Он пострадал и был госпитализирован в больницу с травмами, которые не представляют угрозы для жизни.

— Он находится под арестом, — сообщили правоохранители.

По информации полиции, никто из участников демонстрации сбит грузовиком не был.

Напомним, американский президент также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на «радикальных левых анархистов».