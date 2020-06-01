Дональд Трамп заявил, что США внесут движение Антифа в список террористических организаций.

Об этом он заявил в своем твиттере.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Американский президент также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на «радикальных левых анархистов».

— Поздравляю нашу Нацгвардию с отличной работой, которую они проделали сразу после прибытия в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с «Антифа» были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь и не было бы никаких проблем! — написал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе были ранены два члена съемочной группы Reuters в результате стрельбы полицейскими резиновыми пулями по протестующим.