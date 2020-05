Дональд Трамп заявил, что США внесут движение Антифа в список террористических организаций.

Об этом он заявил в своем твиттере.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble!