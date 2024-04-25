Зруйнований будинок внаслідок російського обстрілу на Аляудах у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Вже майже два роки мешканці багатоповерхівок на півострові Аляуди у Миколаєві живуть у напівруїнах, які залишилися після ракетних ударів. Одна з жительок Аляуд Надія Стефарак розповіла, що кожного дня дах її будинку може впасти.

Про це йдеться у репортажі «НикВести» «Криша може впасти» Як живуть в зруйнованих будинках в Миколаєві».

В будинок Надії вночі 24 серпня 2022 року влучило 3 російські ракети. Майже два роки цей будинок знаходиться без повноцінного даху. Замість нього жителям будинку приходиться накривати дах плівкою, в очікуванні ремонту.

— Обвалюється також коридор, по стелі пішли тріщини. Я боюсь, що у нас дах обвалиться, він постійно сиплеться, — розповіла жінка.

Мешканка пошкодженого будинку Надія Стефарак. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Жителі будинку накрили дах брезентом, однак цього не достатньо для комфортного і безпечного життя. В деяких місцях покриття даху рветься.

— Нам дали цей брезент і сказали, що черга до нас дійде не скоро. За два роки звичайно його зірвало, он вже діра на половину квартири. У нас коли дощ на вулиці, то й дощ у квартирі, — поскаржилася Надія.

Мешканці просять місцеву владу вирішити проблему та відремонтувати будівлю, який знаходиться в аварійному стані.

У сусідньому будинку, який вигорів внаслідок прямого влучання проживав Валерій Павлюк. Квартира чоловіка повністю згоріла.

Мешканець зруйнованого будинку на Аляудах у Миколаєві Віктор Павлюк. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

— Було дві кімнатки, не великі: одна 9 метрів, а друга 12. Ну ось це і все, що залишилося від них. Інше все згоріло, — сказав чоловік.

Будинк планують знести. За словами Віктора, за цей час він не отримав ніякої допомоги.

— Я одразу подзвонив у поліцію, ходив в СБУ, заносив усі документи. Але воно все лежить мертвим грузом. І поки що мені ніхто нічим не допоміг. Нам сказали, що цей будинок відновленню не підлягає. , — сказав чоловік.

Залишки від будинку Віктора Павлюка, у який влучила російська ракета. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»