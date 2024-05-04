Вивіска на російській мові у центрі Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві понад 40% підприємців змінили рекламні вивіски на українську мову.

За даними річного звіту уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня, майже половина підприємців міста вже змінили свої вивіски на українську мову.

Результати рейдового обстеження щодо того, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою у 2023 році, показали, що з 6,5 тисяч об’єктів підприємницької діяльності майже 5 тисяч відповідають вимогам законодавства щодо мови інформації та реклами. Проте понад півтори тисячі об’єктів були виявлені як порушники. Більшість з них отримали роз’яснювальні бесіди, а також залишено на місцях паперові інформаційні матеріали.

Щодо суб’єктів господарювання, які порушували мовні норми, до початку 2024 року понад третина з них виправили свої дії після роботи з уповноваженими органами.

«За результатами обстежень виявлено, що 1559 об’єктів не відповідають вимогам, з яких з 1343 суб’єктами господарювання були проведені роз’яснювальні бесіди, залишено на об’єктах паперові інформаційні матеріали. Додатково, 216 об’єктів виявили зачиненими. За підсумками до 1 квітня 2024 року з 1343 суб’єктів господарювання 530 усунули порушення мовного законодавства. Робота з рештою об’єктів продовжується. Також зазначається про активну роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо виконання мовного законодавства та надання інформаційних листів зі санкціями у випадку їх невиконання», – зауважено в звіті.

Раніше, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.

Нагадаємо, що 23 лютого 2023 року у Миколаєві була прийнята програма розвитку української мови. За словами начальника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова, метою програми є, зокрема, створення домінантного україномовного простору.