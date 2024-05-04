Миколаївські рапіристки на Кубку світу з фехтування у Гонконзі

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула бронзу на Кубку світу з фехтування у Гонконгу. В команді була також миколаївська рапіристка — Аліна Полозюк.

Про це в коментарі «НикВести» розповіла тренер України Лариса Павленко.

Головні моменти бою були напруженими, поєдинок почався з рівних позицій, але коли рахунок став 10:10, корейські фехтувальниці ненадовго вийшли вперед. Проте українки відновили контроль над грою при перетині позначки 20 балів і вибороли заслужену перемогу.

У складі української команди виступали Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дарія Миронюк.

— Сьогодні ми перегорнули нову сторінку в історії, вперше рапіра жіноча — бронзові призери Кубка світу! Такого результату не було жодного разу. Наші зіронькі: Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Миронюк Даша та Буденко Катя. Дівчата, ми це зробили у дощовому місті Гонконг! Ви неймовірні, ви нам дали таку можливість все це бачити й радіти разом з вами! Емоції зашкалюють! Тренування під сигнали тривог, довгі та тяжкі дороги до змагань, але ви вистояли і зробили! Пишаюсь, що все відбувається на моїх очах! Дякую тренерам, батькам, всім, хто підтримував! Дякую місту — герою Миколаєву, та нашим захисникам, що дають можливість тренуватись, – написала тренерка Лариса Павленко у своєму Instagram.

Збірна України пройшла шлях до бронзової медалі через впевнену перемогу над Канадою (45:32) у 1/8 фіналу та Австрією (36:28) у чвертьфіналі. У півфіналі українські фехтувальниці поступилися Італії з рахунком (32:45).

Миколаївські рапіристки на Кубку світу з фехтування у Гонконзі Миколаївські рапіристки на Кубку світу з фехтування у Гонконзі

Зазначимо, що у лютому українки посіли шосте місце на Кубку світу у Єгипті. Бронза у Гонконгу – наразі найвища нагорода для наших рапіристок в історії командних виступів на КС.

Нагадаємо, що двоє миколаївських спортсменів можуть вибороти ліцензію для участі в Олімпійських іграх-2024.