Миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк, фото з відкритих джерег

Ще двоє миколаївських спортсменів можуть вибороти ліцензію для участі в Олімпійських іграх-2024.

Про це під час брифінгу, 17 квітня, розповів начальник управління обласного управління молоді та спорту Михайло Ніколаєв, пишуть «НикВести».

Як відомо, у лютому миколаївський спортсмен Данило Коновалов, виступаючи на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, який відбувся 4 лютого в Досі (Катар), виборов ліцензію для участі в Олімпійських іграх-2024.

— Одним із найбільших досягнень у 2024 році є в нас виборна ліцензія Данило Коновалова у стрибках у воду на чемпіонаті світу в Катарі, у синхронних стрибках з трьохметрового трампліну виборов ліцензію. Якщо взяти за інформацію з Олімпійських ігор з Токіо, то в нас не було жодного миколаївця представленого в Національних збірних України, — повідомив Михайло Ніколаєв.

Зокрема, у квітні запланований чемпіонат світу, де будуть розігруватися останні ліцензії, включаючи фехтування рапірою, під час яких миколаївська спортсменка Аліна Полозюк має шанс вибороти місце. Крім того, ще одна спортсменка, імʼя якої поки не розголошують, також може стати отримати ліцензію.

— Хотілося ще зазначити, що у нас зараз ще є шанси вибороти ліцензію з фехтування саме в програмі рапіра — це Аліна Полозюк. Наприкінці квітня має стартувати Кубок світу, де будуть вже розігруватися останні ліцензії, на ньому у нашої спортсменки є шанси поборотися за ліцензію на Олімпійських іграх. Але хочу відмітити, що вона дуже молода спортсменка, їй 22 роки всього, і дуже великі плани на неї, адже у неї є шанси потрапити на Олімпійські ігри 2028 року у Лос-Анджелесі. Ще є одна спортсменка, але я не можу казати поки що про неї, тому що вона знаходиться в національній олімпійській збірні, але чекаємо до липня місяця, є велика вірогідність того, що може бути ще одна ліцензія. Просто мене попросили просто поки не озвучити прізвище, — зауважив він.

Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.