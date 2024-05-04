Ілюстраційне фото

Російські війська вчергове обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що вчора, 3 травня, о 9:29, 9:45, 14:20, 15:29, 16:38, 17:58, 19:03 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громаді. Постраждалих немає.

Також о 16:38 ворог спрямував БпЛА типу «Ланцет» по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що протягом останньої доби російські війська чотири рази обстрілювали Миколаївську область, а також атакували ракетою типу Х-59. Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.