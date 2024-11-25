У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

Харчоблок у Коблівському ліцеї, який буде відремонтовано за кошти держсубвенції. Фото: платформа DREAM

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради оголосив повторний тендер на 9,9 мільйона для модернізація їдальні та харчоблоку місцевого ліцею.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що 27 вересня було оголошено перший тендер на 9 мільйонів 954 тисячі гривень. Його переможцем визначили товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер Буд-монтаж». Проте Державна аудиторська служба перевірила документацію та знайшла порушення законодавства у сфері публічних закупівель. У зв’язку з цим замовнику порадили розірвати договір. Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради з 22 листопада розірвав договір з підрядником.

Висновки аудиторської служби: скриншот з ProZorro Скриншот з ProZorro

Того ж дня оголосили новий тендер. Сума залишилась незмінною — 9 мільйонів 953 тисячі гривень. Кінцевий термін подання заяв на участь у відкритих торгах 9 грудня 2024. Роботи підрядник має виконати до 31 грудня 2025.

Скриншот з ProZorro

Згідно з даними, опублікованими на платформі Dream, ремонт харчоблока є необхідним для покращення технологічних процесів у приготуванні страв і підвищення якості та безпеки харчування.

Модернізація харчоблока включатиме переобладнання для створення м’ясо-рибного цеху, зони обробки овочів та основного приготування страв. Також планується заміна системи вентиляції, дверних блоків, а також ремонт стін і підлоги.

Зазначимо, що з цим підприємством «Майстер Буд-монтаж» подібна ситуація не вперше. До прикладу, як пише Nikcenter, у липні минулого року департамент містобудування, архітектури та капбудівництва Миколаївської ОВА на тендері призначив підрядником єдиного учасника закупівлі. ТОВ «Майстер Буд-Монтаж» взявся виконати роботи за 22,3 млн грн. Однак Держаудитслужба у вересні минулого року дійшла висновку, що чиновники мали відхилити пропозицію цього підрядника. Хоча аудитори вимагали розірвати угоду, у Миколаївській обласній адміністрації погодили з підрядником дострокове розірвання контракту зі зменшенням вартості.

Крім того, ТОВ «Майстер Буд-монтаж» доручили за 53,4 мільйона гривень відбудувати гуртожиток фахового коледжу фізичної культури, що був пошкоджений внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, що на базі ліцею №1 у Новій Одесі хочуть створити «опорну кухню», яка постачатиме їжу до п’яти закладів освіти.

Також повідомлялося, що управління капітального будівництва Миколаївської міської ради повторно шукає підрядника, який відремонтує харчоблок у гімназії №52. Ціна закупівлі зросла на 1,2 мільйона гривень.

Крім того, ремонт приміщення харчоблока та обідньої зали планують і у ліцеї №10 Вознесенська. На це витратять 11,5 мільйонів гривень.