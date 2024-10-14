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У Миколаєві відбудують пошкоджений обстрілами гуртожиток спортивного коледжу: роботи коштуватимуть ₴53,4 млн

Зруйнована будівля гуртожитку фахового коледжу фізичної культури, жовтень 2022 року, фото: Національна федерація фехтування УкраїниЗруйнована будівля гуртожитку фахового коледжу фізичної культури, жовтень 2022 року, фото: Національна федерація фехтування України

У Миколаєві планують відбудувати гуртожиток фахового коледжу фізичної культури, що був пошкоджений внаслідок обстрілу. На це витратять 53,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, а у коментарі «МикВісті» в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації уточнили, що відбудовувати заклад будуть коштом державного бюджету.

Департамент ОВА уклав договір на відбудову гуртожитку з єдиною компанією, яка взяла участь у тендері, — ТОВ «Майстер Буд-монтаж».

Підрядник, згідно тендерної документації, до 31 грудня 2025 року має оновити стіни та перегородки всередині будівлі, встановити нові вікна та двері, покласти нову підлогу та плінтуси, а також відремонтувати та утеплити зовнішній фасад. 

Водночас він має встановити нові системи водопостачання, каналізації, вентиляції, опалення, блискавкозахист, електроосвітлення та пожежної сигналізації з автоматичним пожежогасінням.

Загальна вартість відновлення будівлі гуртожитку складає 79,5 мільйона гривень, з яких 17,8 мільйона гривень — кошти обласного бюджету, свідчать дані на сайті державної системи DREAM.

Ескіз відбудови будівлі гуртожитку фахового коледжу фізичної культури, фото: державна система DREAMЕскіз відбудови будівлі гуртожитку фахового коледжу фізичної культури, фото: державна система DREAM

Варто зазначити, що компанія «Майстер Буд-монтаж» вже вдруге отримала підряд на відбудову гуртожитку коледжу. У липні 2023 року департамент архітектури ОВА вже оголошував відповідний тендер за 22,3 мільйона гривень і «Майстер Буд-Монтаж» взялася виконувати ці роботи. 

Однак у вересні минулого року Держаудитслужба дійшла висновку, що посадовці мали відхилити пропозицію коспанції. У грудні з підрядником погодили дострокове розірвання контракту зі зменшенням вартості. Таким чином «Майстер Буд-Монтаж» отримав на шість мільйонів менше очікуваного: 16,3 мільйона гривень з обласного бюджету розвитку.

Держаудитслужба також провела перевірку другого тендеру на відбудову гуртожитку фахового коледжу, оголошеного у поточному році. Однак цього разу порушень аудитори не знайшли. 

Компанія «Майстер Буд-монтаж» зареєстрована у Миколаєві та працює більше чотирьох років, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Вона займається 18 видами діяльності, основний з яких — спеціалізовані будівельні роботи. 

Директор «Майстер Буд-монтаж» — Дмитро Чепак, а розмір статутного капіталу компанії складає лише 2 тисячі гривень. Водночас впродовж 2024 року компанія отримала через тендери підряди на загальну суму 73,3 мільйона гривень. Окрім відбудови гуртожитку фахового коледжу цьогоріч «Майстер Буд-монтаж» отримала також підряд на облаштування укриття в ліцеї №38 імені Володимира Чайки за 19,9 мільйона гривень.

Серед замовників робіт «Майстер Буд-монтаж» управління інфраструктури та департамент архітектури і капітального будівництва Миколаївської ОВА, Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа та Снігурівська міська рада.

Нагадаємо, російські військові обстріляли будівлі фахового коледжу фізичної культури у жовтні 2022 року. Тоді від  атаки постраждали навчальні аудиторії, гуртожиток та фехтувальний зал. У цьому навчальному закладі зокрема навчалися Олімпійські чемпіонки Ольга Харлан та Олена Хомрова.

В межах проєкту «EU4UASchools: Build Back Better» один з корпусів відновили коштом Європейського Союзу та ПРООН. За участі партнерів в навчальному закладі замінили стелю та підлогу, облаштували укриття на 400 осіб, встановили нові вікна та двері, відремонтували вбиральні, оновили фасад, покрівлю, а також переобладнали тренувальні зали.

ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»

Відновлену будівлю коледжу та укриття у вересні 2024 року перевірили представники ПРООН.

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