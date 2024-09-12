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У Миколаєві відбудували спортивний коледж, пошкоджений обстрілами — ПРООН оглянули результати роботи

Делегація Програми розвитку ООН в Україні оглянула Миколаївський фаховий коледж фізичної культури після капітального ремонту.

Про це повідомляють «МикВісті».

Заклад, в якому навчались видатні миколаївські спортсмени і олімпійські призери, постраждав внаслідок ракетного удару в 2022 році. Вибухова хвиля пошкодила фасад, дах, стіни, підлогу, вікна та внутрішні двері, залишивши коледж частково зруйнованим.

В межах проєкту «EU4UASchools: Build Back Better» він був відновлений коштом Європейського Союзу та ПРООН. За участі партнерів в навчальному закладі замінили стелю та підлогу, облаштували укриття на 400 осіб, встановили нові вікна та двері, відремонтували вбиральні, оновили фасад, покрівлю, а також переобладнали тренувальні зали.

Відновлений коледж та укриття перевірили директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода та постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє. У коментарі «МикВісті» Сільє зазначив, що вражений перевтіленням закладу, адже бачив його стан ще на перших етапах уражень.

— Я втретє відвідую цю школу. Сьогодні я бачу заклад відновленим і мені дуже приємно. Ми надавали допомогу при ремонті даху, класних кімнат, де зараз вчаться діти, заміні дверей і вікон. Але найважливіше для цього закладу це те, що ми відновили та реконструювали бомбосховище, щоб діти повернулись на офлайн навчання. Діти мають вчитись у комфортних умовах, — розповів Яко Сільє.

Фоторепортаж

ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»
ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»ПРООН у Миколаєві оглянули завершення робіт у Миколаївському фаховому фізкультурному коледжі, фото: «МикВісті»

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